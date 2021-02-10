المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: قادة الحوثيين سيظلون مصنفين كإرهابيين

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن قادة الحوثيين سيظلون مصنفين كإرهابيين ولا نعتزم تخفيف الضغط على من يتحملون مسؤولية الهجمات على شركائنا السعوديين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن منظومة صواريخ إس 400 في تركيا تمثل تهديدا للولايات المتحدة وسياستنا بشأنها لم تتغير.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: التزام إيران باتفاق 2015 سيقابله التزام أميركي ونحن نواصل إجراء مشاورات مع الكونغرس وحلفائنا.