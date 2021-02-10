اليوم السابع
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الشفق القطبى يزين سماء مقاطعة ألبرتا فى كندا والسكان يستمتعون برؤيته.. صور

الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:29 م
الشفق القطبى يزين سماء مقاطعة ألبرتا فى كندا والسكان يستمتعون برؤيته.. صور ظاهرة الشفق القطبى
كتب محمد تهامى زكى

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حرص سكان مقاطعة ألبرتا فى كندا، بالاستمتاع بظاهرة الشفق القطبى الرائع، الذى زين سماء المدينة خلال الليالى السابقة، وقاموا بمشاركة مجموعة من الصور، عبر حساباتهم على منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى.

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ووفقا لموقع canadanews24، قال فرانك فلوريان، مدير علوم الفضاء فى متحف العلوم بمدينة إدمونتون: "الطقس البارد لن يؤثر على مدى وضوح هذه الأضواء، وهذه الأضواء يمكن أن تحدث فى أى وقت من السنة بغض النظر عن درجة الحرارة، فليست مرتبطة بالطقس البارد، بل إنها الشمس التى تجعل هذه الظاهرة تحدث بالفعل".

الشفق فى كندا
الشفق فى كندا

وأوضح فلوريان: "تظهر أضواء الشفق القطبى، بعد أن تتفاعل الجسيمات المشحونة مع غازات الغلاف الجوى، وتمر من خلال المجال المغناطيسى للأرض بشكل لولبى"، مضيفا: "تعتبر شمال ألبرتا وإدمونتون، مواقع رائعة لرصد ظواهر الشفق القطبى، وكلما اتجهنا نحو الشمال تزداد فرصة رؤية هذه الأضواء.

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وكشف فلوريان: "عادة ما تتركز هذه الظاهرة حول القطبين الشمالى والجنوبى المغناطيسى للأرض، ولكن يمكن أن تزداد فرص حدوثها خلال فترات النشاط الشمسى المكثف، وحينها يمكن رؤية هذه الظاهرة من المناطق الجنوبية".

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وأوضح فلوريان، أن هناك طرق للتنبؤ بفترة حدوث الشفق القطبى، ففى بعض الأحيان يحدث ما يسمى القذف الكتلى الإكليلى من الشمس، وهى العملية التى تقذف فيها الشمس بعض المواد، وهذا بالفعل ما حدث قبل أربعة أيام.

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وأشار الموقع الكندى، إلى أن مركز التنبؤ بالطقس الفضائى، بدوره يوفر معلومات كل نصف ساعة عن وقت ظهور الشفق القطبى الشمالى والجنوبى.

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الشفق القطبى

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