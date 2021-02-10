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الشرطة العراقية تعلن إلقاء القبض على الإرهابى الداعشى "أبو دجانه"

الأربعاء، 10 فبراير 2021 01:00 م
الشرطة العراقية تعلن إلقاء القبض على الإرهابى الداعشى "أبو دجانه" عناصر داعش - أرشيفية
كتب : أحمد جمعة

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أعلنت قيادة شرطة نينوى في العراق، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على الإرهابي المكنى "أبو دجانه" المنتمي لتنظيم داعش الإرهابى في الموصل.

وقالت قيادة شرطة نينوى في بيان لها إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي (أ،ع ) المكنى (أبو دجانه)".

وأضاف البيان، أن "المدعو أبو دجانه كان يعمل فيما يسمى (كتيبة البراء بن مالك - الاستشهاديين - مكتب القادسية) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليه في منطقة حي (النهروان - التنك) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".


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