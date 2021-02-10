السكرتير العام بكفر الشيخ يناقش أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثرى ببيلا

كفر الشيخ_ محمد سليمان

عقد اللواء أشرف موافى، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، لبحث ومناقشة أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثرى ببيلا، وذلك بحضور أحمد إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس احمد منصور، وكيل وزارة الاسكان والمرافق، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والدكتوره صفاء العبد، مدير إدارة السياحة، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضارى، والمهندسة مريانا شوقى، مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة بيلا.

قال اللواء أشرف موافى، السكرتير العام، انه تم بحث ترميم المسجد الأثرى والمعرض للانهيار فى استجابة فورية لأهالي بيلا وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مؤكداً على أهمية المنشآت الأثرية وضرورة صيانتها الدورية.

كما كلف السكرتير العام للمحافظة، مديرية أوقاف كفرالشيخ بسرعة توفير الاعتماد من وزارة الأوقاف، كما كلف منطقة الآثار الإسلامية بكفرالشيخ بإخطار وموافاة المحافظة قبل البدء فى التنفيذ حتى يتسنى إخطار لجنة حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لتقوم بدورها فى الإشراف الفنى المتخصص لأعمال الترميم.