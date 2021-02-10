السفير الأردنى بالقاهرة يلتقى نظيره الكويتى ويؤكد على متانة العلاقات بين البلدين

كتب مصطفى عنبر

التقى أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم،الأربعاء، سفير دولة الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، حيث أكد السفير العضايلة، متانة العلاقات التاريخية والوثيقة، التي أرستها قيادتا البلدين على المستوى الرسمي وبين الشعبين الأردني والكويت، وسبل البناء عليها قدماً في جميع المجالات.

وكان السفير العضاايلة، التقى اليوم أيضا، سفير مملكة البحرين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام بن محمد الجودر، حيث تبادلا الطرفين وجهات النظر في إطار تنسيق مواقف البلدين الشقيقين حيال التعاون الثنائي والملفات الإقليمية.