الخارجية الأمريكية: الحوثيون مسئولون عن الهجمات ضد السعودية بدعم من إيران

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: سنقف مع حلفائنا في السعودية، موضحة أن الحوثيين مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: سنعمل مع الحلفاء على وقف هجمات الحوثيين، متابعة: لدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين من بينها العقوبات.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على الحوثيين وإيران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل مع الحوثيين

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: مبعوثنا الخاص لليمن يستمع للحلفاء حول الوضع في اليمن، موضحة أن قرار مراجعة تصنيف الحوثي مرتبط فقط بالأوضاع الإنسانية باليمن.