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الإمارات تدين وتستنكر استهداف الحوثيين لمطار أبها جنوب السعودية

الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:01 م
الإمارات تدين وتستنكر استهداف الحوثيين لمطار أبها جنوب السعودية مليشيات الحوثي في اليمن
كتب أحمد عرفة

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أدانت الإمارات استهداف الحوثيين لمطار أبها جنوب السعودية الذى وقع اليوم الأربعاء، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت الدول العربية، تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد محاولات الحوثيين استهداف أمنها، جاء ذلك بعدما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية، بعد استهدافه من قبل الحوثيين، وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار "أبها" وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

وأكد التحالف العربى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، متابعا: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.


الامارات

الحوثيين

مليشيات الحوثي

اليمن

اخبار اليمن

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