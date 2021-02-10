إلتون جون ومايكل كين بطلا دعاية طريفة تحث الناس على التطعيم للوقاية من كورونا

شارك اثنان من أشهر فناني بريطانيا، المغني إلتون جون والممثل مايكل كين، في دعاية طريفة تحث الناس على التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19.

يستغرق المقطع 90 ثانية ويظهر فيه جون (73 عاما) وكأنه في تجربة أداء تمثيلي فيما يظهر كين في مشهد آخر وهو يتلقى التطعيم.

وتلقى أكثر من 12.6 مليون شخص في بريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن. والبلاد في طريقها لتطعيم 15 مليون شخص من أربع فئات أكثر عرضة للخطر، ومن بينهم من تجاوزت أعمارهم 70 عاما، وذلك بحلول 15 فبراير.

لكن ثمة مخاوف من امتناع البعض عن أخذ اللقاحات بسبب معلومات خاطئة أو اقتناعا بنظريات المؤامرة.

ويظهر جون في الدعاية، التي أذيعت اليوم الأربعاء، وكأنه يشارك في تجربة أداء تمثيلي للحصول على دور في الإعلان. وفي أجواء طريفة، يوجه المخرج انتقادات لمهارات جون في التمثيل ولأدائه "المفتعل" إلى أن بدأ في تقليد طريقة مايكل كين في الكلام.

ويغني جون جزءا من أغنيته (آي ام ستيل ستاندنج) "ما زلت صامدا" قبل أن يقاطعه المخرج قائلا "شكرا إلتون.. سنخبرك بالنتيجة".

وبعد ذلك يظهر كين (87 عاما) ويقول "مرحبا، اسمي مايكل كين. تلقيت للتو لقاحا للوقاية من كوفيد. لم يكن الأمر مؤلما".

ثم يوجه المخرج الشكر لكين قبل أن يقول "أخبروا هذا الآخر (جون) بأنه لم يحصل على الدور".

وقال جون في بيان حول مشاركته في الدعاية "أردت المشاركة في هذا المقطع ليعرف الناس فوائد التطعيم وكيف أنه يساعدنا على حماية أنفسنا وأحبائنا".

وأضاف "أتمنى أن نتحد جميعا ونقوم بدورنا في محاربة هذا المرض اللعين".