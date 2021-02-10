أرمينيا تبحث مع روسيا حوادث إطلاق نار على خط التماس فى قره باغ

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الدفاع الأرميني، فاجارشاك هاروتيونيان، أنه بحث مع قائد قوات حفظ السلام الروسية، رستم مرادوف، حوادث إطلاق نار على خط التماس بين طرفي النزاع الأرمنيي والأذربيجاني في قره باغ.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الدفاع الأرميني إن الحديث يدور عن حوادث منفردة يتم رصدها على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وكذلك بطول خط التماس في قره باغ، متابعا: "لا يستهدفوننا بل يطلقون النار في الهواء. ونحن نوثق جميع الحوادث، وإذا حدث ذلك في قره باغ، فنسلم المعلومات عنها لقوات حفظ السلام وهم الذين يحققون فيها".

واستطرد وزير الدفاع الأرميني: "اليوم التقيت مرادوف وطرحت هذا الموضوع أمامه فقلت إن هناك حوادث كهذه. وهو بجانبه طرح هذه المسألة أمام الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف".