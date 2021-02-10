أبو الغيط يُدين التصعيد الحوثى ومهاجمة الأراضى السعودية

كتب مصطفى عنبر

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التصعيد الحوثي الخطير في الأيام الأخيرة، وبخاصة استهداف مطار أبها بالمملكة العربية السعودية، بالطائرات المُسيرة المُفخخة، واصفاً ما تمارسه جماعة الحوثي من استهدافٍ للمدنيين بالعمل الإرهابي الجبان وجريمة الحرب المُشينة، ومُشدداً على حق المملكة في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات الإرهابية.

واستنكر أبو الغيط- وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التصعيد الحوثي الممنهج بهدف إحباط مساعي تحريك العملية السياسية، بما في ذلك الهجمات التي شنتها ميلشيا الحوثي مؤخراً على مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المُفخخة، وكذا المحاولات المستمرة والفاشلة لاستهداف الأراضي السعودية.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن وقف إطلاق النار يُمثل شرطاً ضرورياً لإطلاق عملية سياسية جدية بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مُحملاً جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن تخريب كافة المحاولات المبذولة من أجل تهيئة الأجواء لمُحادثات سياسية بناءة تُنهي الصراع الدائر في اليمن منذ 2015.