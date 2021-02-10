اليوم السابع
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آخر الأعمال الإنشائية لمدينة رفح الجديدة بشمال سيناء.. صور

الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:00 ص
آخر الأعمال الإنشائية لمدينة رفح الجديدة بشمال سيناء.. صور العمل على قدم وساق لإنهاء الوحدات السكنية لأهالي سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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تتواصل فى مدينة رفح أعمال الإنشاءات للوحدات السكنية الجديدة، حيث قال المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، أن آخر موقف لسير الإنشاءات بمدينة رفح الجديدة لخدمة أهالينا المضارين من الأحداث والمنقولين من مدينتي رفح والشيخ زويد، تم زيادة عدد العمارات إلى 84 عمارة ليصبح إجمالي عدد الوحدات 1344 وحدة 3 غرف وصالة بمسطح 120 م2، مع المبانى الخدمية وهى سنترال دورين ونقطة شرطة ونقطة مطافي ومكتب بريد ومخبز ومحطة بنزين والمسجد.

وأشار رضوان، إلى أنه جار العمل فى أعمال مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء بعدد 7 محولات ومد الكابلات والتأسيس للطرق، موضحا أن مدينة رفح الجديدة تستقبل يوميا أعداد من عمال البناء المنفذين لمراحل الإنشاءات التى تقوم بها شركات بناء تحت اشراف ومتابعة مديرية الاسكان بشمال سيناء وبرئاسة جهات الإختصاص .

وسبق وأعلن وكيل وزارة الإسكان، بمحافظة شمال سيناء، أن مراحل العمل القائمة حاليا فى مدينة رفح الجديدة هى بناء 688 وحدة سكنية تتوزع على 43 عمارة جديدة، وأنه جار بالتزامن مع الإنشاءات الجديدة العمل فى تنفيذ شبكة التغذية بالمياه والصرف الصحى للموقع العام للعمارات.

وقال وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، إنه مقررا الانتهاء خلال فترة وجيزة من أعمال الإنشاءات الجديدة لتضاف لما سبق الانتهاء من تشطيبه من إنشاءات سكنية فى المدينة الجديدة ليصل إجمالى عدد العمارات لـ 84 عمارة، كل منها مكونة من دور أرضي وثلاثة أدوار عليا بإجمالي عدد شقق 1344 وحدة سكنية بمساحة 120 متر مسطح لكل شقة، بالإضافة إلى الشروع فى إنشاء 7 مباني خدمية وحضانات، وإنهاء أعمال التشطيبات للمباني الخدمية، وتوصيل خط المياه الرئيسي لتغذية المشروع، والتنسيق لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي للمدينة.

وأشار وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، إلى أن مدينة رفح الجديدة هى المدينة الأحدث فى مصر وتحمل اسم رفح هي من المدن الجديدة التي تنشئها الدولة من خلال هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة أنشأت لإستيعاب سكان مدينة رفح، وتقع إنشاءات المدينة على مساحة 536 فدانا على الطريق الدولي رفح العريش عند منطقة الوفاق .

وقال رضوان، إنه مقررا وفقا لمخطط المدينة إنشاء 400 بيت بدوي على مساحة 130 مترا + 150 مترا وسُوَر، ومنطقة خدمات مركزية تشمل مباني خدمية للمدينة منوعة ما بين تجارية رياضية تعليمية، ومحطة بنزين ومخبز ونقطة شرطة ونقطة مطافئ وسنترال وبريد وخلافه، فضلا عن مقرات خدمية منوعة على مساحة 500 في 1500 متر غرب المدينة، لافتا إلى أن بناء مدينة رفح الجديدة يعد إضافة عمرانية فى محافظة شمال سيناء تضاف لمشروعات إسكان متعددة بعضها تم الإنتهاء منها فى مناطق العريش وبئر العبد ووسط سيناء وأخرى يجري العمل فيها .

وسبق وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن ضوابط تسليم الوحدات السكنية فى مدينة رفح سيتم الإلتزام بها بتسليم أهالى وسكان رفح الذين اضطرتهم ظروف الحرب على الإرهاب لترك أماكنهم لهذه الوحدات التى صممت لتناسب طبيعة أهالى المنطقة فهى عمارات سكنية ووحدات إسكان بدوية بها مساحات كافية فضلا عن توفر كل خدمات المرافق الضرورية واللازمة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فى 1 مارس 2018 إشارة البدء فى إنشاء مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر، فى محافظة شمال سيناء، وذلك عبر الفيديو كو نفرانس على هامش تدشينه المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة.

 

العمل على قدم وساق لإنهاء الوحدات السكنية لأهالي سيناء (2)
العمل على قدم وساق لإنهاء الوحدات السكنية لأهالي سيناء 
 
العمل على قدم وساق لإنهاء الوحدات السكنية لأهالي سيناء (3)
الوحدات السكنية لأهالي سيناء 
 
العمل على قدم وساق لإنهاء الوحدات السكنية لأهالي سيناء (4)
 الوحدات السكنية لأهالي سيناء 
 
العمل على قدم وساق لإنهاء الوحدات السكنية لأهالي سيناء (5)
العمل على قدم وساق لإنهاء الوحدات السكنية لأهالي سيناء

 

العمل على قدم وساق لإنهاء الوحدات السكنية لأهالي سيناء (1)
العمل على قدم وساق لإنهاء الوحدات السكنية لأهالي سيناء 
 
وحدات سكنية لأهالى مدينة رفح الجديدة (1)
وحدات سكنية لأهالى مدينة رفح الجديدة 

 

وحدات سكنية لأهالى مدينة رفح الجديدة (2)
وحدات سكنية لأهالى مدينة رفح الجديدة 

 

وحدات سكنية لأهالى مدينة رفح الجديدة (3)
وحدات سكنية لأهالى مدينة رفح 
 
 
وحدات سكنية لأهالى مدينة رفح الجديدة (4) مدينة رفح الجديدة 
 
وحدات سكنية لأهالى مدينة رفح الجديدة (5)
وحدات سكنية لأهالى مدينة رفح الجديدة 

شمال سيناء

مدينة رفح الجديدة

رفح الجديدة

وزارة الإسكان

اخبار المحافظة شمال سيناء

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