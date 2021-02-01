اليوم السابع
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وزير خارجية بريطانيا يحث روسيا البيضاء على السماح بالتغيير الديمقراطي

الإثنين، 01 فبراير 2021 11:05 م
وزير خارجية بريطانيا يحث روسيا البيضاء على السماح بالتغيير الديمقراطي وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
رويترز

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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه تحدث مع زعيمة المعارضة في روسيا البيضاء سفياتلانا تسيخانوسكايا اليوم الاثنين في إطار جهود حث حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على السماح بالتغيير الديمقراطي.

وأضاف راب "تقف المملكة المتحدة إلى جانب شعب روسيا البيضاء وتدعو نظام لوكاشينكو إلى إنهاء قمعه لمن يدعمون التغيير".

وطالبت تسيخانوسكايا في الأسبوع الماضي الدول الأوروبية بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية. وكانت تسيخانوسكايا قد فرت إلى ليتوانيا بعد انتخابات متنازع عليها واحتجاجات في العام الماضي. 


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التغيير الديمقراطي

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