ننشر أسماء 6 أشخاص أصيبوا نتيجة تصادم سيارتين على طريق القاهرة الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين بالكيلو 76 على طريق القاهرة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القصاصين يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين فى الكيلو 76 طريق القاهرة الإسماعيلية دائرة المركز، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف، برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة كلا من أحمد عبده رفاعى 30 عاما مقيم فاقوس شرقية مصاب بكدمات بالجسم، وعلى أحمد عبد الكريم 30 عاما مقيم فاقوس شرقية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومؤمن محمد أحمد 22 عاما مقيم القنطرة غرب مصاب بجروح متهتكة باليد والركبة اليسرى، وعلاء محمد جميل 22 عاما مقيم فاقوس شرقية مصاب بجرح فى الشفة، وتامر محمد توفيق 43 عاما مقيم القاهرة مصاب بأشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات بالبطن والصدر، وحسن أحمد حسانين 13عاما مقيم فاقوس شرقية مصاب بجرح قطعى بالراس واشتباه مابعد الارتجاج.

تم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.