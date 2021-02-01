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نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله يقدم استقالته من منصبه

الإثنين، 01 فبراير 2021 12:00 م
نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله يقدم استقالته من منصبه نائب وزير الخارجية خالد الجارالله
كتب مصطفى عنبر

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قدم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله استقالته من منصبه في وزارة الخارجية. وأكد الجارالله في تصريح لصحيفة «الراي» أنه تقدم باستقالته تطبيقا للمرسوم الصادر بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير.

وأصدر وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، قرارا بقبول استقالة الجارالله، وتكليف السفير جمال الغانم بأعماله بالوكالة.

وجاء في القرار الوزاري الصادر عن الوزير الشيخ أحمد الناصر بقبول استقالة نائب وزير الخارجية خالد الجارالله الآتى:

• بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنه 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له.

• والمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

• والمرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

• والمرسوم رقم 414 لسنة 2006 بتعيين وكيل وزارة الخارجية بدرجة وزير.

• وإلى كتاب معالي السفير / خالد سليمان الجارالله بشأن قبول استقالته.


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