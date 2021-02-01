ميركل: الاتحاد الأوروبى لم يتخذ قرارا بشأن التفويض الطارئ للأدوية

كتب أحمد عرفة

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأييدها إجراءات الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات لشراء لقاحات ضد كورونا، قائلة: "لم يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن التفويض الطارئ للأدوية، نحن نعلم أن بريطانيا سمحت بلقاح أسترازينيكا في غضون 24 ساعة وهناك أسبابا وجيهة لذلك".

ووفقا لموقع روسيا اليوم قالت المستشارة الألمانية: الأمر يتعلق بالثقة فموافقة وكالة الأدوية الأوروبية لم تكن حلا طارئا، بل قبولا مبكرا، وحقيقة أن الاتحاد الأوروبي أجرى جزئيا مفاوضات طويلة جدا مع مصنعي اللقاحات مرتبطة بموضوع الضمانات الوقائية التي قدمتها الشركات.

وـكدت المستشارة الألمانية أنها تؤيد قرار المفوضية الأوروبية بتقديم ضمانات عامة على المستوى السياسي.