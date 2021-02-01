ميانمار .. لقطات لاعتقال قوات الجيش أحد أعضاء البرلمان من منزله.. فيديو

كتب محمد شعلان

قامت عناصر من الجيش في ميانمار باعتقال أحد أعضاء البرلمان، بعد أن تسلم مقاليد السلطة واعتقل قيادات مسئولة وشخصيات بارزة من الحزب الحاكم فى البرلمان ، وأظهرت لقطات فيديو متداولة ونشرتها قناة العربية لحظة دخول قوات الجيش إلى منزل عضو البرلمان واقتياده إلى مكان محبسه دون مقاومة.

صور متداولة لاعتقال جيش #ميانمار أحد أعضاء البرلمان داخل منزله#العربية pic.twitter.com/e3JlElR7PL — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 1, 2021

وتعهد جيش ميانمار بترك السلطة فى البلاد بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية، وكان الجيش قد استولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم على السلطة، واعتقل العديد من المسؤولين والشخصيات البارزة في الدولة.



ميانمار



وأدان الاتحاد الأوروبى بشدة اليوم الاثنين، استيلاء قوات الجيش فى ميانمار على السلطة فى البلاد، داعيا إلى الإفراج عن المعتقلين فورا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

ميانمار

ودان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، استيلاء الجيش على السلطة فى ميانمار ، وطالب بالإفراج الفورى عن زعيمة البلاد فى حين دعت الصين كافة الأطراف فى ميانمار إلى حل الخلافات بعد استيلاء الجيش على السلطة.



ميانمار

وفى غضون ذلك، نشرت حسابات على تويتر اليوم، اللقطات الأولى لنشر الجيش مدرعاته فى شوارع العاصمة ، فيما أعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ اليوم الاثنين ، وقال أنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير فى الانتخابات العامة العام الماضي.

ميانمار

وقال الجيش على تلفزيون مملوك للجيش أن السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونج هليانج.، وذكر تلفزيون مملوك للجيش، أن حالة الطوارئ ستستمر عاما.