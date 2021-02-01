جيش ميانمار: سنترك السلطة فى البلاد بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة

كتب سمير حسنى

تعهد جيش ميانمار بترك السلطة فى البلاد بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية، وكان الجيش استولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم على السلطة، واعتقل العديد من المسؤولين.

أدان الاتحاد الأوروبى بشدة اليوم الاثنين، استيلاء قوات الجيش فى ميانمار على السلطة فى البلاد، داعيا إلى الإفراج عن المعتقلين فورا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

ودان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، استيلاء الجيش على السلطة فى ميانمار، وطالب بالإفراج الفورى عن زعيمة البلاد فى حين دعت الصين كافة الأطراف فى ميانمار إلى حل الخلافات بعد استيلاء الجيش على السلطة.

فى غضون ذلك، نشرت حسابات على تويتر اليوم، اللقطات الأولى لنشر الجيش مدرعاته فى شوارع العاصمة.

وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ اليوم الاثنين وقال أنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير فى الانتخابات العامة العام الماضي.

وقال الجيش على تلفزيون مملوك للجيش أن السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونج هليانج.، وذكر تلفزيون مملوك للجيش، أن حالة الطوارئ ستستمر عاما.