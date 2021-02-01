مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة: جونسون يترأس اجتماعا افتراضيا لمجلس الأمن 23 فبراير

كتب أحمد عرفة

أعلنت باربرا وودوارد سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، أنه من المقرر أن يرأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الـ23 من فبراير اجتماعا افتراضيا لمجلس الأمن لبحث العلاقة بين تغير المناخ، والصراعات وسبل منعها.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أنه من المقرر أن يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال اجتماع المجلس الذي تترأسه بريطانيا للدورة الحالية، متابعا: نريد أن نبحث على وجه الخصوص التهديدات التي يمثلها المناخ على الصراعات وعلى السلام والأمن والطريقة التي يسبب بها الجفاف المجاعة، والمجاعات والفيضانات التي يمكن أن تسبب النزوح، فهي يمكن أن تسبب الصراعات بسهولة بالغة.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: "بالتالي فإننا نريد أن نستكشف هذه النوعية من الروابط وبحث سبل منع المخاطر المهددة للسلام والأمن".