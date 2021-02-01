محافظ دمياط تتابع مشروع المجزر الآلى وشبكة صرف منطقة الدعايم

دمياط _ معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، الموقف التنفيذى الخاص بمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى بمنطقة شطا ، كما تفقدت المحافظ خلال هذه الزيارة التى جاءت بمرافقة الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري و ممثلى الجهة المُنفذة للمشروع وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، الأعمال الإنشائية بالحظائر البالغ عددها 12حظيرة ومبنى الأعلاف، وكذا الأماكن المخصصة لإنشاء المقر الأمنى والإدارى، بالإضافة إلى التصور الخاص بمحطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر" ومحطة المعالجة الثنائية ورصيف التنزيل و التصنيف و كذلك المجزرين الحكومى والإستثمارى .

أكدت "الدكتورة منال عوض" مجددًا على أهمية تنفيذ كافة الأعمال بالمجزر وفقاً للمخطط العام و الدراسات الموضوعة لجميع محاور المشروع و طبقاً للجدول الزمنى المحدد ، لتنفيذ خطة وزارة التنمية المحلية بإقامة منطقة متكاملة تتضمن محطة تدوير ومحجر ومحطة معالجة ومجزر ذى خدمات متعددة، وتحقيق الهدف من إنشاؤه لتنمية صناعة اللحوم و الصناعات التى تترتب عليها وتوفير فرص عمل جديدة.

ومن ناحية أخرى تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال التى تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ شبكة إنحدار صرف صحي لخدمة منطقة الدعايم بمدينة دمياط بتكلفة قدرها 8 مليون جنيه.

وأوضحت عوض، أن الأعمال تتضمن إنشاء خطوط إنحدار بطول 3كم تقريبا وكذا تنفيذ الوصلات المنزلية للمنطقة، منوهة الى أن المشروع سيغطى المنطقة بالكامل بخدمات الصرف الصحي، كما أكدت قيام المحافظة والأجهزة المعنية بالعمل وفقاً لخطة محددة لتغطية كافة المناطق الغير مخدومة.



محافظ دمياط تجرى زيارة ميدانية للمجزر الآلى (1)



محافظ دمياط تجرى زيارة ميدانية للمجزر الآلى (2)



محافظ دمياط تجرى زيارة ميدانية للمجزر الآلى (3)



بدء تنفيذ شبكة صرف لمنطقة الدعايم بتكلفة 8 مليون جنيه (1)