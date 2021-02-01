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محافظ أسوان يخصص مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجى

الإثنين، 01 فبراير 2021 02:14 م
محافظ أسوان يخصص مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجى اللواء أشرف عطيه - محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تخصيص مكافأة 5 ألاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجى على مستوى المحافظة في الأداء وسرعة إنهاء المعاملات الجماهيرية للمواطنين ، بجانب معاقبة أسوء مركزين بتوقيع الجزاءات الرادعة على العاملين فيهما وذلك تنفيذاً لمبدأ الثواب والعقاب.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان، اليوم الاثنين، مع رؤساء المراكز والمدن والمسئولين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع أنحاء المحافظة في إطار المراجعة الدوؤبة من المحافظة لمستوى الأداء داخلها.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المقصرين ليس لهم مكاناً ضمن منظومة العمل في هذه المراكز وسيتم محاسبة المسئولين عنها في حالة وجود أي أخطاء أو تقاعس من الذين لا يقدرون الوقت ولا يعملون على إنهاء مطالب ومصالح المواطن البسيط.

وشدد اللواء عطية، على إلغاء جميع الأجازات الاستثنائية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا في ظل حاجة العمل الملحة لعدم تعطيل آلية تقديم الخدمات المختلفة وإنهاء المعاملات المتأخرة في المدة القانونية المحددة لها.

ووجه المحافظ، إلى المتابعة الدقيقة والميدانية من خلال المسئولين عن هذه المنظومة للوقوف من أرض الواقع على أهم المشاكل والتحديات وأوجه القصور لمعالجتها أول بأول والقضاء على أي مبررات للفشل داخل هذه المراكز التي تم توفير كافة الإمكانيات لها.

 

 


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