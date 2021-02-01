طهران: أوفينا بجميع التزماتنا بعد عام من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى

كتب أحمد عرفة

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى، إن طهران أوفت بجميع التزاماتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام إيران بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وتابع محمد جواد ظريف: باستطاعة المنسق الأوروبي للمفوضية المشتركة ترتيب العودة الأمريكية الإيرانية للاتفاق النووي.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه يمكن وضع آلية لتنسيق ومواءمة التحرك الأمريكي والإيراني باتجاه العودة إلى الاتفاق النووي