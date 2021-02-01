شاهد ضحايا مستريح المنيا.. عروس باعت ذهب فرحها بـ10 آلاف جنيه وسلمته لمندوبه

المنيا - حسن عبد الغفار

ضحايا كثيرة وقعت فى شباك مستر حسين أو مستريح المنيا، داخل قرية أبا البلد التابعة لمركز مغاغة، بين عروس جديدة باعت دهب فرحها مقدمتهم لمندوب المستريح وأخر دفع تحويشة عمره فى ورشة الحدادة، والثانى دفع تحويلات أبناءه العاملين بالخارج ولم يحصلوا على شيء.

قالت زوجة صابر الحداد، أنها دفعت لمندوب المستريح 10 آلاف جنيه وهو قيمة جزء من حليها الخاص بعرسها، قائلة، سمعت كلام كثير حول هذا الرجل والناس كانت تتحدث عنه كثيرا، فلم أتوانى وذهبت وبعت جزء من الذهب الخاص بعرسى فى شهر ديسمبر ولم أحصل على شئ، فأنا مازالت عروس جديدة، ولم أتوجه لتقديم بلاغ ضد المستريح.

أما صابر محمود البسيوني، قال جمعت تحويشة عمرى فى ورشة الحدادة وقمت بدفعها للمندوب، حيث دفعت 30 الف جنية فى شهر أكتوبر الماضى وحصلت على 5 آلاف فوائد، موضحا أنه لم يتقدم ببلاغات لان الدنيا كانت ماشية وهو طمعنا فى المكسب ولكن الآن تحويشة عمرى ضاعت .

أما معبد المغربي، وهو أحد الضحايا، قال وجدت الناس أخر الشهر تذهب وتأخذ فلوس، جريت وجمعت كل ما أملك وكنت أخذ على الــ 100 ألف 15 ألف جنية شهريا، والمبلغ الذى دفعته 500 الف جنية، ولم أقدم على ذلك إلا بعد ما وجدت الكلام كثير جدا وناس أهل ثقة وضعوا أموالهم معه لكن الأن لكن تحويشة العمر ضاعت وعرق أولادى فى الغربة ضاع أيضا، ولم نرى مشروعات من التى قال عليها لنا.

أما إبراهيم محمد سيد، أحد الضحايا، قال أن شقيقه سمع عن القصة فقام ببيع نصيبه فى الأرض وذهب إلى المندوب ودفع 50 الف جنية ولم يأخذ سوى شهر واحد 5 آلاف جنية ، موضحا أنه لم يتقدم ببلاغ لأن هناك لجنة فى القرية تقوم بعمل حلول ودية لإعادة أمولنا إلينا، موضحا أن الطمع كان دافع كبير لقيام الكثيرين بدفع أمواله شقيقى الذى كان يعمل بالقاهرة وعندما سمع هذا الكلام قام بدفع المبلغ للمندوب ،ونحن الأن فى صدمه كبيرة وكل أموالنا وتحويشة العمر حتى ما ورثناه ضاع علينا .