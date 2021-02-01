سكاى نيوز: انطلاق جلسات الحوار السياسى الليبى فى جنيف لانتخاب السلطة التنفيذية

كتب سمير حسنى

انطلقت أولى جلسات الحوار السياسي الليبى فى جنيف لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية، وثمنت المبعوثة الدولية بالإنابة ستيفانى وليامز، خلال الحوار الذى تنقله سكاى نيوز، حرص الأطراف الليبية على العمل معا لتجاوز الخلافات، مشيرة إلى أن تحقيق التقدم في الحوار السياسي كان تحديا كبيرا تغلبنا عليه بحكمتكم.

وقالت وليامز في كلمتها في افتتاح جلسات الحوار الليبى، إن كل المرشحين للمجلس الرئاسي سيقدمون أنفسهم اليوم، وتعهدوا بمدنية الدولة ورفض التدخلات الخارجية، مشددة على أن الليبيين ملتزمون بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

ورفضت المسؤولة الأممية، أى تدخلات أجنبية في الشأن الليبى، داعية إلى تشكيل حكومة مؤقتة مكونة من أبناء ليبيا بعيدا عن المصالح الضيقة.