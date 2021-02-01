خالد شعيب يفتتح مجلس "عمد ومشايخ " مرسى مطروح بعد تطويره .. صور

مطروح - حسن مشالى

افتتح اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، اليوم الأثنين ، أعمال تطوير مجلس عمد ومشايخ مطروح ، بحضور الشيخ محمد الحبونى ، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ، ومسئولى شئون القبائل وعمد ومشايخ مطروح .

ووجه العمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ، الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح ، على دعمه لتطوير المجلس وجهود تنمية المحافظة والتواصل الدائم مع أهالى مطروح .

كما أهدى العمدة محمد الحبونى ، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح درع المجلس لمحافظ مطروح تقدير لدوره فى دعم مجلس العمد ، كما أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة لرئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح تقدير لدور المجلس الفاعل وجهوده فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى بالمجتمع المطروحى

حيث هنأ محافظ مطروح عمد ومشايخ المحافظة على إفتتاح المبنى الجديد لمجلس عمد ومشايخ مطروح ككيان وطنى وإجتماعى يُجله ويحترمه جميع أبناء المحافظة ، وكبيت كبار العائلة المطروحية ، و تقديراً لدوره وما يحققه من نجاحات ومشاركة فى إستقرار المجتمع المطروحى، مع تأكيد تقديم الدعم المستمر للدور القيادى لأبناء القبائل من الحمام شرقاً للسلوم غرباً وسيوة جنوباً ، مشيدا بدورهم الوطنى كحماة البوابة الغربية لمصر وتعاونهم مع جميع الأجهزة الأمنية فى تأمين حدود مصر الغربية ، وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية فى دعم خطوات التنمية بالمحافظة على قلب رجل واحد فى نموذجٍ للوطنية الحقيقية .

وأكد محافظ مطروح ، أن ذلك ساعد كثيراً فى خطوات التنمية وحل مشكلات أهالى المحافظة وصولاً الى أقصى التجمعات ، والعمل على الإسراع فى تلبية مطالبهم وإحتياجاتهم ، مشيرا الى أنه خلال العام الماضى تم العمل على حركة التنمية والبناء والحرص على توفير وإستكمال الحياة الكريمة ، سواء من البنية التحتية من شبكات صرف صحى وطرق وكهرباء وغيرها لوصولها إلى أقصى النجوع فى الصحراء .

وقال المحافظ ، أنه تم العمل فى تطوير منظومتى الصحة والتعليم وإعطاء الأولوية للخدمات ، وتنفيذ عدد من المشروعات الهامة فى عدة مجالات خدمية لأهالى مطروح ، والسعى إلى حلول لما يؤرق أبناء مطروح ، ومنها مقترح التقنين والتصالح المزدوج ، والإسراع فى إنهاء تطوير مستشفيات السلوم وبرانى ، وتمهيد الطرق ، وإنهاء المرحلة الثالثة لمشروع الصرف الصحى بمرسى مطروح ، واستكمال الأعمال بباقى المدن ، وبحث مزيد من سبل تنمية الثروة الزراعية والمراعى سواء من خلال مشروعات إيفاد ومشروع 5 الآف فدان لإقامة مشروع تنمية للثروة الحيوانية ، وكذلك استمرار دعم المزارعين والمربين، والإسراع فى حل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة بالتعاون مع وزارة الرى .

كما تم تطوير عدد من المناطق ومنها السوانى والطابية وعمارات الكيلو 4 القديمة وعمارة الكيلو 7 ، مع إضافة 6 مناطق جديدة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وهى "عزبة السلام – العجارمة – كفر الشيخ – الغربية – الشيخ صافى – المغاربة " .

ونوه المحافظ ، الى إنهاء تطوير 5 قرى بالمرحلة الأولى بمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة ) وهى( زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة ، بهى الدين بسيوة ، سيدنا هود بالحمام ، وأبو مزهود ببرانى " ، مع إدراج 6 قرى جديدة كمرحلة ثانية للمبادرة وهى قرى " السلام بالحمام – شماس ببرانى - المراقى بسيوة – فوكة بالضبعة – كشوك عميرة وحلازين بمرسى مطروح " .

كما تم إنشاء 4 محطات تحلية ، ودعم تطوير المدارس المجتمعية بالتجمعات الصحراوية ، وكذلك مساندة الأجهزة التنفيذية فى أعمال التطهير والتعقيم ضمن الخطة الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا .

ووجه المحافظ ، فى ختام الكلمة الشكر للقيادة السياسية واهتمامها بمطروح مع إنجاز العديد من مشروعات قومية كبرى للدولة ،كمشروع العلمين الجديدة والطاقة النووية بالضبعة وميناء النجيلة، وتطوير طريق سيوة ، ووضع مخطط عمرانى متكامل وجديد لواحة سيوة لتكون على خريطة السياحة العالمية وغيرها.



محافظ مطروح بمجلس المشايخ والعمد بعد تطويرة



محافظ مطروح مع المشايخ والعمد



محافظ مطروح يتفقد مقر المشايخ والعمد



محافظ مطروح يصافح المشايخ والعمد