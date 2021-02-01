حيوانات حديقة القدس تعانى الوحدة بسبب غياب الزائرين نتيجة قيود كورونا

باتت الحيوانات في حديقة الحيوان الكتابية في القدس تعاني الوحدة بسبب غياب الزائرين والتفاعل معهم.

وأغلقت الحديقة أبوابها أمام الزائرين منذ دخول إجراءات العزل العام في إسرائيل حيز التنفيذ قبل نحو شهر. ويقول حراس الحديقة إن الحيوانات تفتقد التحديق في الزائرين من خلف السياج وهو ما كان يمثل مصدرا للترفيه.

تقول نيلي آفني ماجن كبيرة الأطباء البيطريين في حديقة الحيوان "إنهم يجلسون في أعلى ويلهون مع بعضهم بعضا.. نحاول الترويح عنهم لكنهم يفتقدون الزوار في الواجهة الأمامية الكبيرة". وتحتوي الحديقة المترامية الأطراف على مجموعة متنوعة من الحيوانات لكنها تولي عناية خاصة بالأنواع المذكورة في التوراة.

ومع عدم وجود زوار حولها، تكتفي الحيوانات بالتفاعل مع الحراس الذين ينهمكون في إطعام حيوانات الكغر والحمر الوحشية والفيلة ورعايتها.

وعندما قام طاقم تليفزيون رويترز بجولة في الحديقة، خرجت قرود العواء السوداء والذهبية من أماكنها متلهفة لإلقاء نظرة.

وقالت آفني عن التفاعل اليومي مع الزوار "إنهم يفتقدون ذلك حقا.. إنهم يجلسون وينتظرون أن تفتح حديقة الحيوانات مرة أخرى".

لكن الأسود تمثل استثناء إذ باتت تقترب من حراسها والمناطق الأمامية لمجمعها في ظل غياب الزائرين.

وقالت آفني ماجن "إنهم يشعرون بمزيد من الأمان عندما يرون عددا أقل من الأشخاص".