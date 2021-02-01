اليوم السابع
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تونس تسجل 1160 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 01 فبراير 2021 11:00 م
تونس تسجل 1160 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس كورونا كورونا
تونس (أ ش أ)

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سجلت وزارة الصحة التونسية، 48 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و802 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1160 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 210 آلاف و45 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 4777 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس .. في حين وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 418 حالة، منها 138 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

 

 

 

 


تونس

فيروس كورونا

وباء كورونا

الإصابات بكورونا

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