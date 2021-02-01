اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 فبراير 2021 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يأمر بالتحقيق فى تعرض متورطين بقضايا جنائية لإجراءات غير قانونية

الإثنين، 01 فبراير 2021 02:46 م
بوتين يأمر بالتحقيق فى تعرض متورطين بقضايا جنائية لإجراءات غير قانونية بوتين
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، النيابة العامة، بالتحقق من بيانات تحدثت عن تعرض أشخاص متورطين في قضايا جنائية، لإجراءات غير قانونية، وأعلن الكرملين، اليوم الاثنين، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"-، أنه تم إدراج هذا البند في قائمة تعليمات رئيس الدولة، في ختام اجتماع المجلس الرئاسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الذي عقد في 10 ديسمبر 2020.

وأوضح البيان أنه: "يجب على النيابة العامة في روسيا الاتحادية، التحقق من المعلومات الواردة في التقارير التي تم الاستماع إليها في اجتماع المجلس الرئاسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بشأن مخالفات وإجراءات غير قانونية بحق الأشخاص المتورطين في قضايا جنائية".


بوتين

روسيا

الرئيس الروسى

اخبار روسيا

الكرملين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة