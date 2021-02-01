بوتين يأمر بالتحقيق فى تعرض متورطين بقضايا جنائية لإجراءات غير قانونية

موسكو (أ ش أ)

كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، النيابة العامة، بالتحقق من بيانات تحدثت عن تعرض أشخاص متورطين في قضايا جنائية، لإجراءات غير قانونية، وأعلن الكرملين، اليوم الاثنين، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"-، أنه تم إدراج هذا البند في قائمة تعليمات رئيس الدولة، في ختام اجتماع المجلس الرئاسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الذي عقد في 10 ديسمبر 2020.

وأوضح البيان أنه: "يجب على النيابة العامة في روسيا الاتحادية، التحقق من المعلومات الواردة في التقارير التي تم الاستماع إليها في اجتماع المجلس الرئاسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بشأن مخالفات وإجراءات غير قانونية بحق الأشخاص المتورطين في قضايا جنائية".