اليوم السابع
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اليمن والأمم المتحدة يبحثان آليات التعاون المشترك

الإثنين، 01 فبراير 2021 03:04 ص
اليمن والأمم المتحدة يبحثان آليات التعاون المشترك رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك
أ ش أ

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بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، آليات التعاون المشترك بين الحكومة ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة لصياغة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2021، وحشد الدعم اللازم لها بما في ذلك عقد مؤتمر مانحين لتمويلها.
 
واستعرض الجانبان خلال لقائهما الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، أولويات الحكومة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن والتطلعات المعقودة عليها في تحسين الأوضاع لعموم اليمنيين، إضافة إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدفها بالتزامن مع وصولها إلى مطار عدن وأثبتت التحقيقات تنفيذه من قبل مليشيا الحوثي، و ناقشا خطط الحكومة لتسهيل العمل الإنساني والآليات التي أعدتها لعدم تضرر المواطنين من قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
 
وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، إلى جانب شركاء اليمن وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية، للتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي.. مؤكدا التزام الحكومة بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق اليمنية دون استثناء وإزالة أي عقبات أو صعوبات قد تصادف نشاط المنظمات والوكالات الإغاثية.

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