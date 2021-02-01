اليوم السابع
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المغرب ونيجيريا يجددان التعهد ببناء خط أنابيب غاز ومصنع أسمدة

الإثنين، 01 فبراير 2021 01:15 ص
المغرب ونيجيريا يجددان التعهد ببناء خط أنابيب غاز ومصنع أسمدة العاهل المغربي الملك محمد السادس
رويترز

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قال الديوان الملكي المغربي إن المغرب ونيجيريا جددا تعهدهما ببناء خط أنابيب غاز ومصنع أسمدة، وذكر الديوان الملكي أن تجديد الالتزام بالمشروعين جاء في اتصال هاتفي بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري.

وكان البلدان قد اتفقا على مشروع خط الأنابيب في ديسمبر 2016 وأطلقا دراسات الجدوى.

وقال البلدان في يونيو 2018 إن خط الأنابيب سيمتد لمسافة 5660 كيلومترا، وإن التشييد سيجري على مراحل تستمر 25 عاما.

واتفق الزعيمان أيضا على تسريع جهود اضطلاع مجموعة المكتب الشريف المغربية للفوسفات، أكبر شركة مصدرة للفوسفات في العالم، ببناء مصنع للأسمدة في نيجيريا.

وكان مسؤولون في مجموعة المكتب الشريف قالوا لرويترز في يوليو تموز إن المصنع سينتج 750 ألف طن أمونيا ومليون طن أسمدة وسيبدأ العمل على الأرجح بحلول عام 2024.

وشأنها شأن شركات مغربية أخرى، توسع مجموعة المكتب الشريف منذ سنوات استثماراتها في أفريقيا جنوب الصحراء مما يعزز القوة الاقتصادية للمملكة.


المغرب

نيجيريا

خط أنابيب غاز

مصنع أسمدة

اخبار المغرب

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