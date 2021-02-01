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"الدوما": لا استبعد إضافة تعديلات تشريعية تجرم دعوات فرض عقوبات ضد شخصيات روسية

الإثنين، 01 فبراير 2021 10:07 م
"الدوما": لا استبعد إضافة تعديلات تشريعية تجرم دعوات فرض عقوبات ضد شخصيات روسية الدوما
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، أنه لم يستبعد إمكانية إضافة تعديلات تشريعية تجرّم الدعوات الموجهة إلى دول أجنبية لفرض عقوبات ضد شخصيات أو كيانات روسية.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس مجلس الدوما الروسي: "لا أستبعد إمكانية إضفاء تعديل بهذا الصدد على مشروع القانون الجنائي الجديد في القراءة الثانية له بعد تبنيه في القراءة الأولى".

 

وتابع رئيس مجلس الدوما الروسي: "يجب إنزال أشد العقوبات على أصحاب مثل هذه الدعات"، حيث يقضي مشروع القانون الذي تبناه مجلس الدوما في القراءة الأولى في مايو 2018 بتجريم الدعوة لعقوبات أجنبية تطال كيانات أو شخصيات روسية.

 


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