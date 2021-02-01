"الأداء المهنى لإعلاميات الصعيد" رسالة ماجستير بجامعة سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جانبا من مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة نيفين مصطفى محمد بخيت، من الخارج، بقسم الإعلام شعبة صحافة، بعنوان "العوامل المؤثرة على الأداء المهني للإعلاميات في صعيد مصر في ظل تداعيات ثورة 25 يناير "، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور لجنة الحكم والمناقشة التي تشكلت من الدكتور عبدالعزيز السيد عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف مناقشاً ورئيساً، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح استاذ الإعلام ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج مشرفاً، الدكتورة سحر محمد وهبي أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام جامعة سوهاج مشرفاً، الدكتور عبدالباسط أحمد هاشم أستاذ العلاقات العامة والإعلام المساعد جامعة سوهاج مناقشاً.

وقالت الباحثة أن الرسالة تناولت العوامل المؤثرة على الأداء المهني للإعلاميات في صعيد مصر في ظل تداعيات ثورة 25 يناير، منها صعوبة التعامل مع المصادر ودرجة تعاونها، رفض بعض المصادر الإدلاء بما لديها من معلومات، فرض السرية على المعلومات الخاصة بالثورة، موضحة أن احداث ثورة ٢٥ يناير مست العاملات فالإعلام بالضرر على التغطية لموضوعات الثورة وتحكم المال السياسي في وسائل الإعلام.

وأضافت ان الرسالة تناولت عدد من المقترحات منها عدم التفريق بين الإعلامي والإعلامية من ناحية الأجر، الموضوعية وعدم الإثارة في تناول الموضوع، الالتزام بالمهنية، تطبيق مواثيق الشرف الإعلامي

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف والحكم على الرسالة أصدرت قرارها بمنح الباحثة درجة الماجستير في الإعلام شعبة صحافة بتقدير عام امتياز.