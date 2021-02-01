اصطفاف المعدات المشاركة فى العمل بمبادرة حياة كريمة لتطوير 26 قرية بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة بالإشراف والمتابعة لوصول واصطفاف المعدات المشاركة فى التنفيذ لانطلاق وبدء العمل فورا فى تطوير 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية ، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من حصر كافة المطالب والاحتياجات للمواطنين بالقرى محل التطوير، وإعداد الخطة التنموية فى كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة لهذه القرى.

وقال محافظ الدقهلية، إن القرى التى تم اختيارها ضمن المبادرة تم وفق دراسات توضح القرى الأكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها، مشيرا إلى أن هناك تضافر لجهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتدقيق البيانات المطلوبة والمتعلقة بالمشروعات ، ووضع البرامج الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال التطوير للقرى خلال عام 2021 .

وأضاف محافظ الدقهلية، أن القرى التى تم اختيارها تشمل قرى، " أبو جلال والإحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر أبو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الاطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انجاق " .

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من استطلاع أراء الأهالى بالقرى المدرجة بالمبادرة ، وعمل مسح ميدانى للتأكد من الأعمال المطلوبة على الواقع بنطاق القرى المذكورة، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ وتطوير مشروعات بالقرى المشار إليها فى قطاعات المرافق لتشمل مشروعات الصرف الصحى ومياة الشرب والتليفونات والكهرباء ، ورصف للطرق الداخلية والطرق الرابطة ، وتوصيل الغاز الطبيعى ، ومشروعات اجتماعية فى مجال التعليم والصحة والاسعاف والشباب والرياضة والطب البيطرى .

وقالت السكرتير المساعد أن هناك متابعة شخصية من محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أولا بأول لكافة مراحل العمل وجميع التفاصيل المتعلقة بجهود الإجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق منذ الإعلان عن تنفيذ المبادرة فى نطاق محافظة الدقهلية ، وذلك للتعامل الفورى وإزالة آية معوقات طارئة .

وحضر اصطفاف المعدات العميد أحمد مطاوع والمقدم أحمد زهران وملازم محمد عبد الرحمن ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية فى إطار مبادرة " حياة كريمة " والتى تستهدف تطوير 50 مركزا إداريا على مستوى المحافظات المصرية ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية .



المعدات المشاركة بتطوير القرى



سكرتير عام الدقهلة مع العمال



سكرتير عام الدقهلية مع القوات الهندسية



سكرتير عام المحافظة تتابع المعدات المشاركة