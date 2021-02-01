إيران تعرض تراجعا عن خروقها للاتفاق النووى شرط خطوات أميركية متزامنة للعودة إليه

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إيران تعرض تراجعا عن خروقها للاتفاق النووي شرط خطوات أميركية متزامنة للعودة إليه.

وفى وقت سابق قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن الشروط التي تتحدث عنها واشنطن للعودة للاتفاق النووي لا معنى لها، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: إذا كان يحق لأحد أن يضع شروطا لتطبيق الاتفاق النووي فهو إيران وليس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع محمد جواد ظريف، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تحدد بعد آلية وكيفية عودتها إلى الاتفاق النووي والوقت يضيق أمامها.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني: نحن جادون في الحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه ولدينا الإرادة السياسية وقرار المرشد الأعلى واضح.