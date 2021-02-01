اليوم السابع
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الإثنين، 01 فبراير 2021 03:18 م
خالد صلاح
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إصلاح كسر خط المياه العمومى أمام معهد الحاسب الآلى ببورسعيد.. صور

الإثنين، 01 فبراير 2021 02:12 م
إصلاح كسر خط المياه العمومى أمام معهد الحاسب الآلى ببورسعيد.. صور كسر ماسورة المياه بشارع العبور بحى الضواحى
بورسعيد - فريق المحافظات

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تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ببورسعيد صباح اليوم،البدء فى إصلاح كسر بخط المياه العمومى بشارع العبور بالضواحى .

وأوضح رئيس الحى أنه تم إبلاغ عمليات المحافظة وطوارئ المياه والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لبدء أعمال إصلاح خط المياه على الفور.

وأشار بأن فريق فنى تابع لطوارئ المياه التابع للهيئة قد حضر إلى موقع الكسر للبدء فى إصلاح خط المياه وغلق المياه وسرعة الإنتهاء منه وعودة المياه للمناطق المتأثرة ، كما أكد رئيس الحى أنه تم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه إلى مكان الحادث لسحب تجمعات المياه الناتجه عن الكسر.

وكان كسر بماسوره المياه العمومية بالمنطقة قد وقع صباح اليوم ، وقد تم غلق المياه عن المناطق المجاورة والبدء فى أعمال الإصلاح، ومن المنتظر أن يتواصل العمل خلال الساعات القادمة حتى الإنتهاء من أعمال الإصلاح .

غرق شارع العبور بحى الضواحى بسبب كسر ماسورة المياه
غرق شارع العبور بحى الضواحى بسبب كسر ماسورة المياه

غرق شارع العبور بسبب كسر ماسورة المياه

غرق شارع العبور بسبب كسر ماسورة المياه

كسر ماسورة المياه بشارع العبور بحى الضواحى

كسر ماسورة المياه بشارع العبور بحى الضواحى

 


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