اليوم السابع
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خالد صلاح
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أفغانستان تسجل 38 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

الإثنين، 01 فبراير 2021 12:00 ص
أفغانستان تسجل 38 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا كورونا فى أفغانستان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 55 ألفًا و59 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيانها، حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، أنه تم تسجيل 4 وفيات متأثرة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليصبح إجمالي أعداد الوفيات منذ بدء الجائحة 2400 حالة، فضلًا عن تعافي 70 حالة، ليبلغ الإجمالي 47 ألفًا و69 حالة.
يُذكر أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي قد ارتفع حول العالم إلى 102 مليون و641 ألفا و859 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات مليونين و221 ألفا و469 حالة، وذلك وفقًا للبيانات التي أعلنتها جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.


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فيروس كورونا

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