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أعضاء بالحوار الليبى بجنيف يطالبون باستبعاد بعض المرشحين للسلطة التنفيذية

الإثنين، 01 فبراير 2021 03:35 م
أعضاء بالحوار الليبى بجنيف يطالبون باستبعاد بعض المرشحين للسلطة التنفيذية ملتقى الحوار السياسى الليبى
كتب : أحمد جمعة

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طالب عدد من أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبى في جنيف باستبعاد كافّة المترشحين لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة بمكوناتها المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، مؤكدين أنهم يخالفون القوانين واللوائح الليبيّة التي تشدّد خارطة الطريق الصادرة عن الملتقى على ضرورة الالتزام بها.

ونوه عدد من الأعضاء في بيان لهم، اليوم الاثنين، إلى وجود سوابق من هذا النوع يجب ألاّ يترتّب عليه بأيّ حال من الأحوال شرعنة مثل هذه المخالفات الجسيمة.

ولفت الأعضاء إلى أنّ بعض هؤلاء – الشخصيات المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة - يشغلون مناصب عليا في مؤسسات لا تُجيز لهم لوائحها الداخليّة الترشّح لهذه المناصب المستهدفة بالتّصويت.


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