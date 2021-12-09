6 علامات تحذيرية تظهر على الجلد تدل على الإصابة بالسكرى من النوع 2

كتبت مروة هريدى

كشف تقرير موقع "إكسبريس" عن أعراض لمرض السكرى تظهر على الجلد، وقد لا تبدو هذه الأعراض شائعة بالنسبة للأعراض الأخرى لهذا المرض المزمن، مثل التبول أكثر من المعتاد، والشعور بالعطش طوال الوقت، وعدم وضوح الرؤية.

من جانبه، قال العالم الكيميائى بروس جرين، إن مرض السكري يمكن أن يؤثر أيضًا على الجلد، حيث يعانى مرضى السكرى من بشرة مماثلة للشيخوخة المبكرة، وفقدان المرونة وجفاف الجلد وانخفاض الدورة الدموية الدقيقة واصفرار البشرة.

وقال جرين إن هناك 6 علامات تحذيرية لمرض السكرى تظهر على الجلد، وهي:

بقع أو نتوءات صفراء/ بنية اللون على الجلد.

بقع داكنة على الجلد ذات ملمس مخملي خاصة حول الرقبة والإبط.

بقع سميكة على الجلد بين أصابع اليدين والقدمين.

ظهور مفاجئ لمجموعة من البثور على البشرة.

بقع على الجلد مثل انخفاضات صغيرة

بقع جلدية شديدة الجفاف ومسببة للحكة خاصة على الذراعين

وأشار جرين إلى أن مشاكل الجلد أكثر احتمالا بين مرضى السكري بسبب ضعف الدورة الدموية وانخفاض حساسية الأعصاب، ومن الصعب التعرف على هذه المشاكل الناشئة، حيث إن البشرة الجافة هي واحدة من أكبر المشاكل خاصة في مناطق الساقين والمرفقين والقدمين.

ويعد اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على النشاط وممارسة الرياضة، من أفضل الطرق لمرضى السكري من النوع الثاني للتحكم في مستويات السكر في الدم.

ومن جانبها، تنص هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) على أنه لا يوجد شيء لا يمكنك تناوله إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، ولكن عليك الحد من بعض الأطعمة، ويجب أن تأكل مجموعة كبيرة من أطعمة أخرى، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات، وتقليل الطعمة السكرية والغنية بالدهون غير الصحية والملح، والحفاظ على تناول الوجبات الأساسية الثلاثة يوميًا ولا تفوتها.

كما تساعد التمارين البدنية على خفض مستويات السكر في الدم، حيث يجب أن تهدف 2.5 ساعة من النشاط البدنى على الأقل أسبوعيًا، ويمكن أن يشمل ذلك المشي السريع أو صعود السلالم أو القيام بمزيد من الأعمال المنزلية الشاقة.