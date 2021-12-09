وكيل "زراعة الفيوم" يبحث حل مشاكل المزارعين على مستوى مراكز المحافظة

الفيوم رباب الجالى

عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الاجتماع الشهرى لإدارة البساتين بالمحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتواصل مع المزارعين وحل جميع مشاكلهم البستانية، وذلك بحضور الدكتور عصام محمد عبد العزيز مندوب وزارة الزراعة والمهندس احمد لطفى مدير عام إدارة البساتين بالمديرية ورؤساء أقسام البساتين بالإدارات الزراعية بالمحافظة.

وتم مناقشة التنبيه على رؤساء الأقسام المتابعة لحقول البساتين على مستوى المراكز ومساعدة المزارعين على حل مشاكلهم وتوصيل التوصيات الفنية الصحيحة لهم وحصر مساحات الفاكهة لعام 2022م على الطبيعة، وفى حالة وجود حقول مخالفة يتم عمل محاضر إقامة حدائق بدون ترخيص لأصحابها، وحصر أعداد النخيل على الطبيعة، وحصر الصوب الزراعية لإنتاج الشتلات الخضر على الواقع سواء الجديدة أو التى قد انتهى ترخيصها، وفى حالة رفض المزارع الترخيص أو تجديد الترخيص يتم عمل محضر إثبات حالة بذلك وتبليغ شرطة المسطحات، وحصر محاصيل الخضر الشتوية لعام2020-2021م ونباتات الطبية والعطرية لنفس الوقت.

وطلب وكيل الوزارة عمل تقرير أسبوعى عن تأثير الظروف الجوية على محاصيل البساتين وإبلاغ الإدارة بها، لافتا إلى أنه لاحظ أثناء المرور على الحقول الإصابة بالعفن الهلالى والحشرات القشرية، وشدد على التنبيه على المزارعين اتخاذ اللازم نحو ذلك.