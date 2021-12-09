هانى السيد بطل العالم فى ألعاب القوى البدنية: مارستها هواية فى البداية.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع الكابتن هانى السيد أحمد البادى بطل العالم لألعاب القوي البدنية التى عقدت بالبرتغال نهاية نوفمبر الماضي، والتى حقق فيها ميداليتان الذهبية برفعة "البنش برس" وصاحب الرقم العالمي في رفع أثقال 230 كيلو.

وقال هاني السيد، ابن مدنية ههيا محافظة الشرقية: "حصلت علي ميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوي البدنية برفعة "البنش برس "، مضيفا أن المنافسة كانت قوية جدا، خاصة أنه تنافس مع الحاصلين علي اللقب عدة مرات من قبل، إلا أن توفيق ربنا ودعوات أسرته وتشجيع الاتحاد المصرى كانوا حافز لتحقيق هدفه.

وأضاف: "بدأت مشوارى الرياضى منذ سنوات، وكنت أمارس القوي البدنية كهواية وليس احتراف بنادى ههيا الرياضى، إلى أن اكتشفنى محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى، وهو فى نفس الوقت رئيس الاتحاد الافريقى، والذى شجعنى على المشاركة فى المسابقات الدولية.

وأشار إلى أنه حصل علي بطولة العرب لسنة 2020 والتى أقيمت فى الإسكندرية، وكذلك بطولة العرب الثانية التى أقيمت 2021.