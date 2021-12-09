اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 01:02 م
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موانئ البحر الأحمر : تداول 1441 طن بضائع عامة ومتنوعة و216 شاحنة

الخميس، 09 ديسمبر 2021 12:09 م
موانئ البحر الأحمر : تداول 1441 طن بضائع عامة ومتنوعة و216 شاحنة موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تداول 1441 طن بضائع عامة ومتنوعة و216 شاحنة و 237 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات 730 طن بضائع عامة و179 شاحنة و22 ملاكي وتصدير .

 
كما شملت حركة الواردات 711 طن بضائع عامة و 37 شاحنة و 237 ملاكي و 5 معدات ويتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ، واستقبلت ميناء سفاجا السفينة LAMAR  فارغة لشحن فوسفات قادمة من اليمن  والسفينة DESTIN فارغة لشحن فوسفات قادمة من الادبية.
 
كما غادرت السفينة الحرية بحمولة 71 شاحنة و 4 ملاكي والسفينة دليلة  بحمولة 68 شاحنة و 15 ملاكي، واستقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء  ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 37 شاحنة بحمولة 711 طن وتصدير 40 شاحنة بحمولة 179 طن و3 سيارة ملاكي 
 
كما استقبلت ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس قادمة من جدة بحمولة 515 سيارة و5 معدات .
 

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