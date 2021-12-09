محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وذلك بحضور كل من حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع، تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية وآليات تنفيذها فى مختلف القطاعات منها، رصف الطرق والكباري، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن، المرور والإطفاء، وعمليات إحلال وتجديد الوحدات المحلية، والأبنية التعليمية، حيث تم التأكيد على سرعة الاستكمال والترسية والمقايسات وإنهاء كافة التعاقدات بعد الانتهاء من إجراءات الطرح، والعمل على تحقيق التنمية فى شتى القطاعات.

وكلَّف الداودي، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة رفع تقرير شهرى مفصل، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز فى تنفيذ الخطة، مؤكدا على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمنى المقرر، بالإضافة إلى ضرورة رفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمشروعات الخطة، ومتابعة مدى التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات المنفذة و الجارى تنفيذها، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

وناقش محافظ قنا، موقف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة بتلك الملف، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات التصالح وإجراءات التقنين.