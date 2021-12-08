محافظ قنا يناقش خطة تنفيذ البنية التحتية لمدينة الأمل.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا مع مسئولى قطاعات المرافق بالمحافظة لمناقشة خطة تنفيذ البنية التحتية بمدينة الأمل بمركز نجع حمادى بحضور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح ابوكريشه السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومسئول الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ومسئول شركة الكهرباء ، ومدير مديرية الطرق والنقل ، ومدير مديرية الإسكان، و مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أنه سيتم تنفيذ خطوط وشبكات المرافق بشكل نموذجى من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير ، وكذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء بدأت فى إعداد الدراسات والمقايسات لتحديد الأحمال المطلوبة تمهيدا للبدء فى مد الكابلات الأرضية ضمن شبكة المرافق المزمع تنفيذها .

وأضاف الداودي أنه فور إنتهاء الهيئة العربية للتصنيع من تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وفقا للإحداثيات الخاصة بها سوف تبدأ شركات المرافق فى بدء أعمال البنية التحتية ( مياه شرب ، صرف صحى ، كابلات الكهرباء ، غاز طبيعى ، تليفونات )، موجها بضرورة إعداد تقرير نصف شهرى مُوضح به مراحل تقدم العمل وما إذا كانت هناك معوقات تعرقل انتظام معدلات التنفيذ حتى يتسنى للأجهزة المعنية التدخل لحلها بشكل فورى .

يُذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة تقريبا سيتم توزيعها على الأعضاء المشتركين من 60 جمعية، و أنه تم تسليم 4448 قطعة حتى الآن، وسيتم تسليم القطع المتبقية لأعضاء الجمعيات المستفيده تباعاً عقب الإنتهاء من تمهيد الطرق.