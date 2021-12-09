محافظ المنيا يفتتح كنيسة السيدة العذراء مريم ..صور

المنيا -حسن عبد الغفار

افتتح اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا ، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد ، كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة المنيا، بحضور السفير نيقولاس هنرى سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية .

قدم المحافظ التهنئة للحاضرين بافتتاح وتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم، داعيا الجميع للتكاتف والوحدة والعمل سويا ، من أجل إنجاح ما تسعى دولتنا لتحقيقه من حياة كريمة للمواطن، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية الهامة، فأصبح الصعيد محط أنظار الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية الكبرى.

وأكد المحافظ أن متانة وقوة مصر الروحية القائمة على العقيدتين "الإسلام والمسيحية" قد ساهمت في تأسيس مبدأ المواطنة والتعايش بسلام على تراب الوطن الواحد، فهدفنا واحد ورسالتنا تقوم على ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول.

ووجه المحافظ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا على أنه لا يخفي على أحد ما يقوم به رئيس الجمهورية من مجهودات كبيرة وحمل ثقيل، من أجل الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار الوطن وحمايته داخلياً وخارجياً، وصد كل من تسول له نفسه المساس بعنصري الأمة، موضحا أن الجميع سواسية تحت راية واحدة ستظل صامدة بعون الله ثم تكاتف أبنائها، تحت قيادة حكيمة واعية .

من جانبه وجه الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الشكر لمحافظ المنيا ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية لحضورهم افتتاح الكنيسة، وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء بالمحافظة.



افتتاح الكنيسة