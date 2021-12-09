حياة كريمة فى الصعيد.. تعرف على الشوارع المقترحة للرصف بقرى سمالوط فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

القرى تتغير مع حياة كريمة فى مختلف المجالات، وأهمها الطرق التى يتم تمهيدها ورصفها فى مختلف مراكز المحافظة، مع الخطة الاستثمارية الموحدة، ومن بينها مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، والذى يشهد عدد من رصف الشوارع بدأت العام الماضى ومازال العمل فيها مستمر إلى جانب الشوارع المقترحة للرصف العام القادم.

وقال حلمى فاروق نائب رئيس مدينة سمالوط، إن مشروعات الرصف بدأت خلال العام المالي الماضى ومازال العمل مستمرا بها خلال العام الحالى، مثل طريق 620 حتى محطة محولات سمالوط بطول 500 متر خلال العام المالى الجارى.

وأضاف أن هناك عدد من الشوارع المقترح رصفها مثل شارع مستشفى الراعى الصالح، المطرانية بطول 200 متر، وشارع بنك مصر "المركز القديم" ويبدأ من شارع بورسعيد حتى شارع المدارس بطول 250 مترا، إلى جانب شارع موقف الحناطير سابقا "بباوى عطية".

ومن ناحيته، أكد شاهر عبد الله نائب مدير إدارة هندسة طرق بسمالوط، أنه سيتم معاينة الشوارع على الطبيعة للتأكد من جاهزيتها لأعمال الرصف وسوف يتم التنسيق مع جميع جهات الولاية بتواجد مندوب من كل جهة أثناء عملية الرصف.