محافظ الشرقية يكشف ملابسات مصرع مواطن بسبب سوء الطقس

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل مصرع مواطن بعد أن سقطت عليه شجرة خلال العاصفة الرملية التي ضربت معظم محافظات البلاد أمس، وقال إن الرياح الشديدة أدت الى سقوط بعض الأشجار على الطرق فأصابت أحد المواطنين ما أدت الى مصرعه، مشيرا إلى أن سقوط أعمدة الإنارة تسبب في انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

وأضاف محافظ الشرقية فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن سقوط أحد أعمدة الإنارة الكبيرة على طريق القنايات - الزقازيق تسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض العزب والقرى في هذه المنطقة.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن رفع حالة التأهب بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التغيرات الجوية السيئة، مؤكدا على إستمرار رفع درجة الإستعداد على مستوى المحافظة بغرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات الجوية وشدة الرياح المحملة بالأتربة مع إحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء لمواجهه التقلبات الجوية والرياح المحمله بالغبار والأتربة حرصاً على سلامة المواطنين.

ناشد المحافظ المواطنين بالإبتعاد عن أعمده الإنارة والأشجار تزامناً مع شدة الرياح و الإبلاغ عن أى أعطال بالأعمدة أو فى حالة وجود ماس كهربائى بها حرصاً على سلامتهم.