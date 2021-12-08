اليوم السابع
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محافظ الشرقية: رفع حالة التأهب بالمرافق والمديريات لمواجهة التقلبات الجوية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 02:53 م
محافظ الشرقية: رفع حالة التأهب بالمرافق والمديريات لمواجهة التقلبات الجوية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع حالة التأهب بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التغيرات الجوية السيئة، مؤكدا على إستمرار رفع درجة الإستعداد على مستوى المحافظة بغرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات الجوية وشدة الرياح المحملة بالأتربة مع إحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء لمواجهه التقلبات الجوية والرياح المحمله بالغبار والأتربة حرصاً على سلامة المواطنين.

ناشد المحافظ المواطنين بالإبتعاد عن أعمده الإنارة والأشجار تزامناً مع شدة الرياح و الإبلاغ عن أى أعطال بالأعمدة أو فى حالة وجود ماس كهربائى بها حرصاً على سلامتهم.

 

 


الشرقية

حالة الطقس السيء

تقلبات الجوية

هطول الامطار

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