محافظ الشرقية: تخصيص 7 مليارات جنيه لمشروعات خدمية ضمن "حياة كريمة"

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جهود مبادرة حياة كريمة المنفذة بمركز الحسينية، بتكلفة 7 مليارات جنيه، ذلك خلال لقائه ببرنامج نظرة للإعلامي حمدي رزق علي قناة صدي البلد.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 6 محطات شرب منهم "البكارشة وحجير والحسينية" التي ستعمل علي توفير كوب مياه نظيف و10 محطات معالجة صرف صحي وروافع وشبكات انحدار وتنفيذ 37 مركز شباب و26 مدرسة.

وقال محافظ الشرقية: إن مشروع حياة كريمة الذي ينفذ بمركز الحسينية، مبادرة عبقرية، لأنها قامت علي أهداف ونتائج محددة، استطاعت رفع مستوي الاقتصادي والاجتماعي وتوفير خدمات لمركز عانى الكثير من نقص الخدمات .

يذكر أنه تجري مشروعات تنموية داخل 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً ولإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

يهدف المبادرة برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.