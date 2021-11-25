اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة بالشرقية.. الكشف على 2100 مريض بقافلة طبية فى قرية صافور

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:28 م
حياة كريمة بالشرقية.. الكشف على 2100 مريض بقافلة طبية فى قرية صافور القافلة الطبية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية صافور التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، والتي أستمرت لمدة يومين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية؛ هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، ووقعت القافلة خلال اليومين الكشف الطبي المجاني على 2100 مريض من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 37 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما جرى تنضيم جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بانتشار الأمراض الفيروسية، وكذلك ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين.


حياة كريمة بالشرقية

صحة الشرقية

قرية صافور

اخبار الشرقية

اخبار

حياة كريمة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة