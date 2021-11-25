حياة كريمة بالشرقية.. الكشف على 2100 مريض بقافلة طبية فى قرية صافور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية صافور التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، والتي أستمرت لمدة يومين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.



اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية؛ هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، ووقعت القافلة خلال اليومين الكشف الطبي المجاني على 2100 مريض من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 37 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.



كما جرى تنضيم جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بانتشار الأمراض الفيروسية، وكذلك ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.



وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين.