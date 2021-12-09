محافظ البحيرة: إحالة 871 قضية فساد للنيابة ومجازاة 7883 موظفا

البحيرة - ناصر جودة

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة مؤتمرا بمدينة دمنهور تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنيه لمنع ومكافحة الفساد ودور الرقابة الإدارية فى تنفيذها" بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

شارك فى المؤتمر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والعميد محمد الشاذلي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة والدكتور نهال بلبع نائب المحافظ حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والدكتور عبد الحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا.

وبدأت فعاليات الندوة بعرض فيديو تسجيلى تحت عنوان "حراس الوطن" عن دور هيئة الرقابة الادارية لمكافحة الفساد ونشأتها وأهدافها لنشر قيم الشفافية والنزاهة فى المجتمع المصرى.

من جانبه اكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على أهمية مكافحة الفساد بكل قوة وحسم بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية واننا لن نقف مكتوفى الايدى أمام أى منحرف او فاسد او مهمل يعرقل مصالح المواطنين، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بكل قوة ووضوح بمكافحة الفساد بجميع المواقع ومواجهة الفاسدين مهما كانت مناصبهم.

وأوضح محافظ البحيرة أن الدولة المصرية قد حققت نتائج غير مسبوقة في مجال مكافحة الفساد خاصة عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"والتي تمثلت أهدافها في الإرتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات وإرساء مباديء الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية.

كما تهدف الاستراتيجية تحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة والإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية.

وقال محافظ البحيرة إنه لن يسمح أن يدخل إلى ميادين العمل الإداري فاسد أو منحرف أو متطرف ولن يبقي بين أجنحة الدولة إلا كل ساع لصالح الوطن وتقدمها.

وأشار محافظ البحيرة إلى انه خلال الثلاث سنوات الماضية تم إحالة 814 قضية للنيابة الإدارية وإحالة 57 قضية للنيابة العامة، بالإضافة إلى مجازاة 7883 موظف مخالف من العاملين بالجهاز الإدارى.

وأشاد اللواء هشام أمنة بدور هيئة الرقابة الإدارية الوطنية،فى ضبط منظومه العمل الادارى بالجهات الحكومية لمنع الفساد ومكافحته بشتى صوره، وإتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن سلامة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

فيما أكد العميد محمد الشاذلى رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة أن سبب إختيار يوم 9 ديسمبر كيوم عالمي لمكافحة الفساد حيث وقعت فيه الإتفاقية فى 2003 وإنضمت لها 193 دولة.

واشار إلى أبرز الممارسات التى حققتها الإستراتيجية تطوير البنية التشريعة وزيادة الوعي المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال التعامل بمنتهى الشفافية والحوكمة وعمل ضوابط وقواعد بيانات تتيح للدولة المتابعة المستمرة إليكترونياً الامر الذى أسهم بشكل كبير فى القضاء على صور الفساد للوصول إلى العديد من المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها.