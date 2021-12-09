محافظ الإسكندرية يتفقد وحدة السجلات الإلكترونية والميكروفيلم بالديوان العام

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، وحدة السجلات الإلكترونية والميكروفيلم بمبنى الديوان العام للمحافظة، للوقوف على مراحل العمل بالوحدة وتذليل أي معوقات قد تواجه العمل بالوحدة التي تأتي في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي، وذلك بحضور رحاب فاروق العقباوى مدير الوحدة، ونيفين عزيز أمين نائب وحدة السجلات الإلكترونية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن وحدة السجلات الإلكترونية والميكروفيلم بالمحافظة تأتي في إطار "مشروع رقمنة محافظة الإسكندرية" وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توافقاً مع استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى.

وقدم المحافظ الشكر إلى جميع العاملين بالوحدة مشيداً بالمجهود الذي تبذله في أعمال الأرشفة والرقمنة لجميع الوثائق الخاصة بالمحافظة، مضيفا أن الوحدة تقدم خدمة متميزة لحلول الرقمنة والميكروفيلم المتكاملة والتدريب علي استخدامها للإدارات والأحياء والأفرع داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية مع ضمان أمانة وسرية الوثائق والحفاظ عليها والدقة المتناهية في تنفيذ عملية الرقمنة والميكروفيلم الخالية من العيوب مع الالتزام بالتحسين المستمر لتحقيق خدمة متميزة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن وحدة السجلات الإلكترونية هي وحدة إنتاجية تساهم في نشر أهمية التحول الرقمي والميكروفيلمي للمستندات الهامة للإدارات والأحياء والأفرع والأقسام داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية بأطول مدة حفظ آمن وأقل حيز تخزين مع سهولة وسرعة عمليات البحث والإسترجاع والتداول لهذه المستندات.

وأشارت إلى أن الوحدة تحظي بالقدرة علي تقديم الحلول المتكاملة والآمنة للتحول الرقمي والميكروفيلمي.

من جانبها، أوضحت المهندسة رحاب فاروق مدير الوحدة، أن دورة عمل الأرشفة الإلكترونية والميكروفيلمية تشمل استلام الوثائق الورقية، ثم فرز الوثائق وإعدادها للمسح الضوئي، ثم تأتي مرحلة المسح الضوئي للوثائق، ومرحلة إدخال البيانات الوصفية للوثائق الرقمية، ومرحلة كتابة الوثائق الرقمية علي وسائط ميكروفيلمية (التحول الميكروفيلمي)، ثم المعالجة الميكروفيلمية (التحميض)، ثم تأتي مرحلة تكويد الوسائط الميكروفيلمية وإعدادها للتخزين.